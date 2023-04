Produção industrial cresce 1,8% em fevereiro mas abranda face a janeiro

Industria têxtil © Octavio Passos/Global Imagens

O índice de produção industrial cresceu 1,8% em fevereiro, em termos homólogos, mas abrandou 2,9 pontos percentuais face ao mês anterior, segundo dados do Instituo Nacional de Estatística (INE).

"O Índice de Produção Industrial registou uma variação homóloga de 1,8%, que compara com o crescimento de 4,7% em janeiro", concluiu o INE.

Segundo a autoridade estatística, esta evolução foi particularmente influenciada pela energia, sem a qual o índice agregado teve uma variação de -1,5% (2% no mês anterior).

Assim, os grandes agrupamentos industriais apresentaram evoluções díspares, com o da energia a apresentar o contributo mais influente para a variação do índice total (3,1 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de 22,1% (18,6% no mês anterior).

Já os bens de investimento registaram igualmente uma variação homóloga positiva (3,9%; 5,9% em janeiro), da qual resultou um contributo de 0,6 pontos percentuais para o índice agregado, enquanto os bens de consumo e bens intermédios apresentaram um contributo negativo de 1,3 e 0,6 pontos percentuais, respetivamente, que comparam com -3,0% e -0,5% no mês anterior.

Em termos de variação mensal, o índice de produção industrial registou uma variação mensal de -2,0% em fevereiro (-2,1% em janeiro), com o agrupamento de energia a diminuir 11,3% (-5,2% no mês anterior), do qual resultou o contributo negativo mais intenso (-2,1 p.p.).

O agrupamento de bens de consumo apresentou igualmente um contributo negativo (-0,4 pontos percentuais), originado por uma variação mensal de -1,3% (0,4% em janeiro).

Os agrupamentos de bens intermédios e de bens de investimento contribuíram ambos com 0,3 pontos percetuais, em consequência de taxas de variação de 1% e de 1,8% (1,9% e -11,7% no mês precedente).