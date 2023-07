Produção na construção acelera para 5,3% em maio

© DR

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Julho, 2023 • 12:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A produção na construção passou de um crescimento de 5,1% em abril deste ano para um aumento de 5,3% no mês de maio, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O índice de produção na construção registou uma subida homóloga "de 5,3% em maio, superior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) ao observado em abril", esclarece o INE.

O instituto de estatística refere ainda que, tanto a engenharia civil como a construção de edifícios contribuíram positivamente, mas de forma moderada, para o crescimento do índice total.

Nesse sentido, a construção de edifícios apresentou um crescimento homólogo de 3,2% no mês de maio deste ano, quando em abril a subida foi de 3,1%.

No caso da engenharia civil, a subida homóloga foi de 8,5%, representando mais 0,3 pontos percentuais (p.p.) na comparação com o mês de abril deste ano.

Em maio, os índices de emprego e de remunerações apresentaram aumentos homólogos de 5% e 13,4%, respetivamente, contra subidas de 4,8% e 9,5% no mês anterior, pela mesma ordem.

As taxas de variação mensal do emprego e das remunerações, por sua vez, situaram-se em 0,5% e 3,8%, respetivamente, contra aumentos de 0,4% e 0,2% em maio do ano passado.