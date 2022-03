Produção na construção cresce 3,3% em janeiro

© Pedro Correia/Global Imagens

A produção no setor da construção aumentou 3,3% em janeiro face ao esmo mês de 2021, acelerando 0,7 pontos percentuais (p.p.) quando comprado com dezembro último, divulgou esta quinta-feira o Instituto nacional de Estatística (INE).

O emprego subiu 2% no primeiro mês deste ano face ao homólogo e as remunerações apresentaram um crescimento de 6,6%, segundo os índices de produção, emprego e remunerações da construção do INE.

A construção de edifícios aumentou 2,3% (2,1% em dezembro) e a engenharia civil acelerou 1,2 p.p., para 4,7%.

Comparando com dezembro, o emprego e as remunerações registaram taxas de variação de 0,5% e -19,6%, respetivamente.