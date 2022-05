Produção na construção cresce 4,1% em março

Índice de produção na construção registou um aumento homólogo de 4,1% em março de 2022 © Pixabay

O índice de produção na construção registou um aumento homólogo de 4,1% em março deste ano, crescimento que foi idêntico ao verificado no mês anterior, indicou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O crescimento da produção na construção manteve-se em 4,1% em março deste ano, o que reflete a estabilização observada na taxa de variação dos segmentos da Construção de Edifícios e na Engenharia Civil, respetivamente.

O INE refere ainda que crescimento verificado em março no segmento da Engenharia Civil foi de 2,7%, idêntico ao do mês anterior, enquanto o aumento no segmento da Engenharia Civil se manteve nos 6,2%.

Em março, os índices de emprego e de remunerações apresentaram, por sua vez, aumentos homólogos, respetivamente, de 2% e 8,9%, contra crescimentos de 2,3% e 6,9% no mês anterior.

Face a fevereiro, o emprego e as remunerações apresentaram subidas de 0,9% e 6,4%, respetivamente, contra avanços de 1,2% e 4,4% em março do ano passado, pela mesma ordem.