Produção na construção diminui 2,4% em janeiro em termos homólogos

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Março, 2021 • 12:02

De acordo com os dados hoje divulgados, o segmento da construção de edifícios recuou 3,3% (-3,5% em dezembro) e o de engenharia civil passou de uma variação de -1,2% em dezembro para -1,1% em janeiro.

Os índices de emprego e de remunerações registaram variações homólogas de 0,1% e 3,4%, (depois das variações de -0,1% e 1,4%, em dezembro, respetivamente).

O índice de produção na construção tem como objetivo mostrar, com periodicidade regular, a evolução do volume da produção no curto prazo.

Este índice, segundo o INE, fornece uma medida da tendência do valor acrescentado em volume ao longo de um dado período de referência e, para o efeito, é realizado um inquérito mensal, por formulário eletrónico, junto de unidades estatísticas selecionadas a partir das empresas sediadas no território nacional, dedicando-se principalmente à construção.