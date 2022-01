Produtores de leite reclamam preço do leite indexado aos custos de produção

© Eduardo Costa / Global Imagens

Os produtores de leite reclamaram, nesta quarta-feira, que os governantes imponham à indústria e à distribuição um "aumento imediato" do preço pago ao produtor, a acompanhar os custos de produção, e a criação de um "observatório do leite".

"Os produtores de leite, representados pela Aprolep [Associação dos Produtores de Leite de Portugal], consideram urgente que os governantes tenham uma palavra forte junto da indústria e distribuição para um aumento imediato do preço base a pagar ao produtor para acompanhar os custos de produção", refere a associação em comunicado.

Adicionalmente, apelam a que o novo Governo formado após as eleições de 30 de janeiro "seja capaz de criar rapidamente um "observatório do leite" e um mecanismo capaz de atualizar os contratos e indexar o preço do leite aos custos de produção".

No comunicado, a Aprolep recorda que "os produtores de leite portugueses sofreram desde o início de 2021 sucessivos aumentos dos custos com a alimentação das vacas leiteiras, sem que ocorresse o correspondente aumento do preço do leite pago ao produtor".

"Após sucessivos alertas da Aprolep, o Ministério da Agricultura anunciou a 06 de julho de 2021 que iria apresentar uma "proposta de criação" de uma subcomissão na PARCA - Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar, para "monitorização e análise do setor do leite e produtos lácteos"", lembra.

Meses depois, "a 03 de setembro, foi anunciada a "criação de uma subcomissão específica do setor do leite e produtos lácteos, com o objetivo elaborar propostas de intervenção que resolvam a crise e os problemas que afetam atualmente os produtores"".

"Um ano após termos lançado os primeiros alertas, o prometido relatório foi finalmente divulgado [...] e veio confirmar o que tínhamos denunciado: que o preço do leite em Portugal esteve cinco cêntimos/litro abaixo da média da UE [União Europeia] em 2021, que houve uma redução de 90% no número de vacarias ao longo de uma década (entre 2009 e 2019) e podemos acrescentar que, depois, a redução do número de produtores ainda se agravou e os que resistem estão endividados, revoltados e desanimados", sustenta a associação.

Embora esteja preocupada com a "ausência de dados atualizados sobre os aumentos dos custos de produção registados no último ano", a Aprolep considera, ainda assim, que este relatório é "um importante diagnóstico e um ponto de partida para mudar a realidade atual da crise" que o setor atravessa.

Neste sentido, afirma-se "disponível para dar o seu contributo para que este documento seja alvo de estudo, debate, reflexão e base para a tomada de medidas urgentes, que deverão ser rapidamente postas em prática".

Após ter lançado, no início da campanha para as eleições legislativas, uma manada de vacas de cartão em Lisboa a denunciar que "os políticos abandonaram os produtores de leite", a Aprolep diz que esperava "uma declaração mais concreta do primeiro-ministro em Vila do Conde, zona da "bacia leiteira", no dia seguinte à divulgação do relatório".

Confrontada com as declarações então feitas por António Costa - "Não estamos cá só quando as vacas estão gordas. Estamos cá porque sabemos que para as vacas estarem gordas é preciso alimentar o gado, é preciso acarinhar o gado, é preciso tratar bem o gado para que o gado engorde" - a associação lamenta: "Não era isso que esperávamos ouvir".

Segundo salienta, "o que produtores de leite esperam dos vários candidatos é que, para além das referências ao "gado" e ao gato "Zé Albino", venham ao terreno visitar vacarias e reunir com os agricultores, que digam que já leram ou vão ler o relatório da PARCA, que se informem sobre o custo de "alimentar o gado" e que apresentem medidas concretas" que lhes permitam "receber um preço justo pelo leite para viver com dignidade".