Programa de voluntariado jovem para as florestas terá mais financiamento em 2023

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto anunciou esta quarta-feira que o programa de voluntariado para as florestas, que este ano reúne dois mil jovens, contará em 2023 com financiamento e envolvimento da proteção civil e ambiente.

"O programa terá dois novos músculos que vão dar maior dimensão orçamental, mas também uma dimensão técnica mais apurada", disse.

O secretário de Estado falava em Baião, no distrito o Porto, onde participou, na câmara municipal, numa sessão de trabalho que contou com a participação de 10 jovens daquele concelho que têm participado no voluntariado jovem, ajudando na vigilância das florestas do concelho, no atual período crítico de incêndios.

Segundo o secretário de Estado, o programa tem sido desenvolvido apenas pela tutela da juventude.

Contudo, acentuou, a partir do próximo ano beneficiará do contributo financeiro e técnico das tutelas da proteção civil e do ambiente, dando assim "mais músculo" ao projeto.

"Há questões pertinentes do lado do ambiente e da proteção civil que serão estudadas para poderem ser adotadas", referiu o governante, observando que essas áreas "trarão contributos importantes e pertinentes ao programa".

Falando para representantes da proteção civil de Baião e autarcas, João Paulo Correia assinalou, por outro lado, os "múltiplos ganhos" e os "resultados muito práticos" do programa em todo o país, nomeadamente na área da vigilância da floresta, no período dos incêndios.

Recordou, todavia, que noutros meses do ano (programa decorre de abril a novembro) os jovens envolvidos participam noutras ações de proteção da natureza, nomeadamente nas áreas verdes e nas linhas de água, além do património local.

Falando para os 10 jovens, assinalou o seu "exemplo de participação cívica à escala local".

O secretário de Estado comentou, depois, uma questão que tinha sido colocada previamente pelos bombeiros do concelho, indicando que está a ser estudada a possibilidade de em 2023 aquelas associações humanitárias poderem ser elegíveis para apresentarem candidaturas ao programa de voluntariado.