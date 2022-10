Programa para compra de veículos elétricos mantém-se em 2023

O governo vai continuar com o programa de apoio à aquisição de veículos "zero emissões" em 2023, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) entregue esta segunda-feira na Assembleia da República.

"No âmbito das medidas de ação climática é mantido o incentivo à introdução no consumo de veículos de emissões nulas, financiado pelo Fundo Ambiental". Este incentivo traduz-se num apoio financeiro na hora que um contribuinte adquira um carro ou moto elétricos, bem como bicicletas "convencionais ou elétricas" ou outros ciclomotores elétricos que possuam homologação europeia e estejam sujeitos a atribuição de matrícula, quando aplicável, com exclusão daqueles classificados como enduro, trial, ou com sidecar, bem como às bicicletas de carga".

Os termos deste apoio não constam no documento divulgado hoje pelo governo. Caberá ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática, liderado por Duarte Cordeiro, "definir por despacho" regras, valores e a duração do programa.

Este programa de incentivo à introdução no consumo de veículos de baixas emissões foi dotado, em 2022, com um orçamento de 9,5 milhões de euros.

Esta iniciativa do governo visa exclusivamente particulares, embora a proposta de OE2023 também preveja este tipo de incentivo à mobilidade sustentável para as empresas. No caso das empresas, o governo prevê implementar, em 2023, diminuir a tributação das empresas com frotas de veículos elétricos, híbridos plug-in e a gás natural. E introduzir uma tributação autónoma, com uma taxa de 10%, aos veículos movidos exclusivamente a energia elétrica com um valor de compra igual ou superior a 62.500 euros.