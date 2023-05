Programas de emprego do Governo da Madeira abrangeram 7500 cidadãos desde 2019

© Artur Machado / Global Imagens

O Governo da Madeira abrangeu mais de 7500 cidadãos em programas de emprego desde o início do mandato, em 2019, num investimento de 38,5 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania.

"Desde o início deste mandato do Governo, em 2019, abrangemos mais de 7500 pessoas em programas de emprego, num montante de mais de 38,5 milhões", afirmou Rita Andrade.

A secretária regional salientou que "uma grande maioria destes programas de emprego resultou na criação líquida de postos de trabalho", defendendo que "não é por acaso" que a taxa de desemprego na região é atualmente "a mais baixa dos últimos 14 anos".

A governante falava no âmbito da iniciativa 'Secretaria em movimento + perto de si', que decorreu esta terça no Funchal, o principal e mais populoso município da região.

"É uma iniciativa cujo balanço, até agora, ao fim de oito concelhos, é muito positivo", considerou Rita Andrade, acrescentando que nos próximos três meses a iniciativa vai decorrer nos três municípios em falta: Santana, Machico e Ribeira Brava.

"As pessoas valorizam muito esta proximidade, esta disponibilidade do Governo e dos seus serviços, em que estamos ali sem filtros, em que damos de facto as respostas, ouvimos, tomamos notas, no sentido de ver em que áreas ainda podemos melhorar", reforçou.

Rita Andrade destacou também o facto de o número de desempregados no concelho do Funchal ter baixado (35,8%) de 5784 em março do ano passado, para 3745 no mesmo mês deste ano.

A "tendência de descida" vai manter-se devido ao turismo e às taxas de ocupação hoteleira registadas, antecipou.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, o social-democrata Pedro Calado, alertou, contudo, que a "boa onda" económica registada atualmente na cidade e na região não é eterna, dada a concorrência de outros destinos.

"Não vamos adormecer à sombra da bananeira, não vamos cruzar os braços pensando que está tudo bem", sublinhou, pedindo também o contributo aos empresários de forma a melhorar as linhas de apoio existentes.