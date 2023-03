Progressões aceleram só para quem teve pelo menos nove anos de congelamento

O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana. © LUSA

Apenas os trabalhadores do Estado que tiveram as carreiras congeladas pelo menos nove anos, entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017, vão poder progredir mais rápido no próximo ano, o que se traduzirá numa valorização remuneratória, explicou esta quarta-feira o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, no final de uma reunião entre as estruturas sindicais representativas dos funcionários públicos e a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.

O dirigente sindical explica que a medida tem balizas que irão limitar o âmbito da sua aplicação. Ou seja, "o joker que só pode ser usado uma vez no próximo ano no sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP) e que permite progredir com seis pontos em vez dos atuais 10" apenas se destina "aos trabalhadores que tiveram a carreira congelada durante pelo menos nove anos no período de congelamento de 13 anos", isto é, entre 2005 e 2017.

"É um balizamento que restringe aquilo que poderia ser uma medida positiva no seu todo", lamenta Sebastião Santana.

Por outro lado, o líder da Frente Comum alerta que "não há certezas que seja para aplicar a todos os trabalhadores que tiveram a carreira congelada ou apenas aos trabalhadores com vínculo de trabalho em funções públicas ou àqueles que têm contratação coletiva".

Sebastião Santana pede antes a revogação do atual sistema de avaliação e ridiculariza "o joker" dado pelo governo: "Esta aceleração o que vai fazer é que trabalhadores que tinham 124 anos para chegar ao topo já não têm 124, têm 116, o efeito prático não resulta em qualquer tipo de valorização".

Em relação ao aumento adicional de 1%, aprovado pelo executivo, o dirigente sindical considera que, "perante três perdas de salário entre 2009 e 2022, o que o governo tem para apresentar como solução miraculosa para o aumento do custo de vida representa apenas 25 cêntimos por dia para os trabalhadores que estão na base da Administração Pública e só 44 cêntimos para um técnico superior na primeira posição remuneratória".

Ainda assim, Sebastião Santana defende que "este processo negocial resulta da grande greve dos trabalhadores da Administração Pública, no dia 17".

A Frente Comum mantém a sua proposta de aumentos salariais "de 10% para todos os trabalhadores com um mínimo de 100 euros", sublinha Sebastião Santana, criticando quem "queira desviar as atenções para os retroativos de 25 cêntimos por dia a janeiro".

"Feitas as contas, o Estado tem todas as condições para assegurar estes aumentos, não o faz por opção. O governo não quer mexer na verba disponível para aumentar salários", atira o coordenador da Frente Comum, afeta à CGTP.