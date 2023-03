Projetos de investimento em energias renováveis ascendem a 60 mil milhões

Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Março, 2023 • 13:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, revelou esta quarta-feira que as intenções de investimento em energias renováveis em Portugal ascendem a 60 mil milhões de euros, o que representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

"Se nós hoje pudéssemos concretizar todos os projetos, todas as intenções de investimento no nosso país, na área das energias, seja eletricidade, seja gás, estaríamos a falar de investimentos na casa dos 60 mil milhões de euros, 25% do nosso PIB", disse Duarte Cordeiro na inauguração da central fotovoltaica do Pessegueiro, no Pinhal Novo, concelho de Palmela e distrito de Setúbal.

"É nosso objetivo maximizar todos estes projetos. Vamos querer concretizar os projetos ao máximo. Sabemos que temos desafios pela frente, temos desafios na compatibilização de todos estes investimentos com o território. Por isso é tão importante estarmos aqui a dar o exemplo de Palmela, porque o desenvolvimento da energia renovável pode também ser uma grande oportunidade para o território", acrescentou o ministro.

Na cerimónia de inauguração da central fotovoltaica do Pessegueiro, o ministro do Ambiente lembrou também que a transição energética com uma aposta nas energias renováveis já era uma prioridade para o Governo, mas que essa estratégia foi acelerada devido às consequências da guerra na Ucrânia.

"A guerra veio acelerar todos estes objetivos. A guerra obrigou o Governo, por um lado, a preocupar-se com a contenção dos preços da energia junto das famílias e das empresas, mas também veio acelerar todos estes objetivos estratégicos que já tínhamos definidos", frisou o governante.

"Nós temos um objetivo ambicioso que é chegar ao final deste mandato com 80% da nossa eletricidade produzida por fontes renováveis. Nós olhamos para os primeiros meses do ano e já temos mais de 70% da nossa eletricidade produzida de fontes renováveis. Claro está que dependemos da energia eólica e da energia hídrica, porque se nós tivermos um ano de seca, se tivermos menos vento, obviamente diminui essa percentagem", acrescentou.

Duarte Cordeiro referiu ainda que Portugal tem atualmente 17 gigawatts de energias renováveis de capacidade instalada, e que, desde o início do ano passado (2022), já licenciou mais quatro gigawatts de energia solar.

O presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Amaro (CDU), salientou a importância da transição energética no concelho, adiantando que "os projetos já instalados e os que já estão licenciados ou em análise, representam 1,13 gigawatts/hora de potência e uma produção anual de 2,07 terawatts/hora, ou seja, mais 78% do que era a produção estimada em 2021, que continua a crescer".

"A produção de energia elétrica nestas centrais fotovoltaicas permitirá evitar anualmente a emissão de mais de 974.000 toneladas de CO2. Aprofunda-se assim o papel de Palmela enquanto sumidouro de carbono, já que o concelho produziu emissões na ordem das 343.000 toneladas - dados de 2020", disse Álvaro Amaro.

A nova central de larga escala do Pessegueiro, entregue pela Smartenergy à empresa EKZ, e que será gerida e monitorizada pela Smartenergy Asset Management, irá produzir cerca de 126.500 Megawatts/hora de energia elétrica renovável por ano, suficiente para assegurar o abastecimento energético anual de uma cidade com 26 mil habitações, e é uma das maiores instalações solares já construídas em Portugal.