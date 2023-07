Propostas para privatização da Azores Airlines são abertas esta segunda-feira

© Lusa

O grupo SATA procede esta segunda-feira, às 13h00 locais (14h00 em Lisboa), à abertura de propostas concorrentes à privatização da Azores Airlines, companhia aérea que assegura as ligações com o exterior dos Açores.

O concurso público de privatização foi aberto em março, com um período de 90 dias para a apresentação de propostas até 20 de junho, mas o prazo foi prorrogado até 31 de julho, na sequência de "pedidos informais e formais" de possíveis interessados.

"Perante uma grande procura do caderno de encargos de mais de 31 entidades, e porque ocorreram pedidos formais e informais manifestados por alguns dos interessados para o alargamento dos prazos, o conselho de administração do grupo SATA solicitou ao Governo Regional que anuísse na prorrogação do prazo limite de apresentação de propostas. Desta forma, o prazo de entrega de propostas passa para o dia 31 de julho de 2023", informou o grupo, em comunicado, em 26 de maio.

Em 7 de março, o executivo açoriano revelou que o caderno de encargos da privatização da Azores Airlines previa uma alienação no "mínimo" de 51% e no "máximo" de 85% do capital social da companhia.

Em 26 de maio, o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública dos Açores, Duarte Freitas, disse que o processo de privatização da Azores Airlines não deverá sofrer atrasos na sequência da prorrogação do prazo para a apresentação de propostas.

"Não estimamos que possa atrasar o processo. Os calendários estão definidos e o júri naturalmente terá em conta este adiamento da entrega de todos os processos", afirmou, acrescentando que "a restante tramitação decorrerá dentro dos prazos que estavam estimados".

As empresas do universo do grupo SATA, a SATA Air Açores e Azores Airlines, registaram um resultado negativo de 30 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023.

De acordo com o relatório das demonstrações financeiras referentes ao 1.º trimestre de 2023 das empresas do setor público empresarial regional, registaram-se 23 milhões de euros negativos na SATA Internacional e 7 milhões na SATA Air Açores.

O passivo da Azores Airlines cresceu 108,7 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, em termos comparativos com período homólogo de 2022.

A operadora, que assegura as ligações para o exterior dos Açores, apresentou um passivo de 539.302.359 euros no primeiro trimestre de 2022, para crescer para 648.056.585 euros em igual período de 2023.

Na SATA Air Açores, que assegura as ligações interilhas na região, o passivo reduziu 142,2 milhões de euros do primeiro trimestre de 2022 (475 993 071 euros) para o mesmo período de 2023 (333 708 307 euros).

A Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo 'remédios' como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%) na Azores Airlines.