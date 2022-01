PRR: 7 milhões para ligação rodoviária da A8 a área empresarial em Torres Vedras © José Carlos Pratas / Global Imagens

A Câmara de Torres Vedras vai receber sete milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para construir a ligação rodoviária entre a autoestrada A8 e a área empresarial das Palhagueiras, onde estão diversas centrais hortofrutícolas.

O contrato de financiamento é assinado na sexta-feira, dia 14 de janeiro, entre este município do distrito de Lisboa e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, gestora dos fundos europeus.

A obra visa "contribuir para reforçar a competitividade territorial, promover a atração e fixação de empresas, favorecendo um desenvolvimento mais equilibrado do tecido produtivo, uma reindustrialização desconcentrada no território e uma otimização das cadeias logísticas do país", segundo o contrato de financiamento, a que a agência Lusa teve acesso.

A ligação rodoviária da A8 (Lisboa/Leiria) à área empresarial das Palhagueiras, na freguesia de A-dos-Cunhados/Maceira, vem melhorar as condições de acesso à autoestrada e promover a ligação à Linha do Oeste, que está a ser modernizada, para escoar produtos de forma mais eficaz e desenvolver a sua capacidade produtiva da região.

Contribuindo com melhores condições de circulação e segurança, a via constitui também uma alternativa rodoviária, desviando o tráfego de veículos pesados do centro da vila de A-dos-Cunhados, minimizando assim o risco de atropelamentos, diminuindo o tempo de percurso e contribuindo para a redução de gases de efeito estufa ao diminuir o congestionamento automóvel.

É estimada uma redução de tempos de percurso de 25% com a execução desta infraestrutura.

Com o investimento, "são assegurados níveis de circulação de pessoas e mercadorias em termos mais eficientes e económicos, permitindo um melhor recurso a modelos de mobilidade suave, e contribuindo para a otimização do tráfego rodoviário, com condições de segurança superiores e, principalmente, com menores impactos no plano ambiental", é referido.

O projeto deverá estar concluído até final de 2025.

O setor da horticultura fatura cerca de 500 milhões de euros, emprega entre sete a oito mil trabalhadores quer nas explorações agrícolas, quer nas centrais de processamento e transformação dos produtos, e escoa os produtos para exportação e para os principais mercados nacionais, estima a Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste.

A maioria das explorações está concentrada em Torres Vedras.