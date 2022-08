PRR. António Costa pede mais tempo para execução bazuca europeia

© AFP

O primeiro-ministro, António Costa, enviou uma carta à à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelando a que Bruxelas conceda mais tempo a Portugal para executar os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), noticia o Expresso esta sexta-feira.

A posição portuguesa é justificada com a alteração das "circunstâncias económicas supervenientes e não antecipáveis à data da aprovação do regulamento sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR)". Costa defende mesmo um prolongamento da execução do PRR para lá de 2026 e sugere que a sugestão seja tida em conta na definição de prioridades para o plano de atividades do executivo europeu em setembro/outubro.

O semanário do grupo Impresa cita Tiago Antunes, secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que afirma que "o grande objetivo é intervir mais cedo nos processos negociais", para se conseguir "maior capacidade de influência". Além de mais tempo, António Costa apela à criação de um "instrumento [económico] permanente de estabilização, de natureza europeia e com um efeito contracíclico, bem como à criação de mecanismos para concretizar as ligações energéticas em falta entre Portugal, Espanha e o resto da UE.