PRR. Bairros comerciais digitais que visam coesão territorial decididos em Lisboa

Lisbon

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Maio, 2022 • 09:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os projetos dos bairros comerciais digitais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) visam fomentar a coesão territorial e destinam-se a autarquias, empresas municipais e associações locais, mas são decididos por entidades centrais sediadas em Lisboa.

Os bairros comerciais digitais "são definidos como espaços urbanos contíguos, delimitados geograficamente, com elevada densidade de estabelecimentos de comércio e de prestação de serviços, incluindo HORECA [hotelaria, restauração e cafés], com uma estratégia comum de gestão suportada num ambiente tecnológico avançado", pode ler-se no portal de perguntas frequentes disponível no 'site' do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação.

A centralização do processo em Lisboa já gerou críticas de comunidades intermunicipais a Norte.

Com dotação de 52,5 milhões de euros visando a criação de 50 estabelecimentos a nível nacional, o projeto enquadra-se na Componente 16 - Empresas 4.0 integrada na dimensão da Transição Digital do PRR.

Além das várias características tecnológicas, de digitalização e de dinamização económica inerentes ao projeto, os bairros comerciais digitais procuram também enquadrar "o vetor da proximidade e da coesão territorial, promovendo a valorização da evidência física e da requalificação dos espaços".

Os beneficiários deste projeto, cujo prazo para submeter candidaturas terminou no dia 30 de abril, são autarquias locais, associações empresariais e associações de desenvolvimento local, empresas municipais ou consórcios entre este tipo de entidades.

Um dos "planos distintos" sobre o qual incide o projeto dos bairros está "ancorado no ordenamento e gestão da envolvente das áreas intervencionadas, com destaque especial para o espaço público ('digital placemaking')", requerendo também "um maior envolvimento dos agentes políticos locais".

De resto, um dos critérios de seleção avalia os "impactos do projeto na revitalização, competitividade, resiliência do ecossistema empresarial e promoção da competitividade territorial".

Também é avaliada a relevância de "iniciativas em territórios de baixa densidade ou que promovam a cooperação transfronteiriça, quando for o caso, e geração de impacto social e económico positivo nos mesmos".

A segunda fase de avaliação dos projetos tem ainda subjacentes "critérios geográficos que salvaguardem, de acordo com as manifestações de interesse apresentadas, equilíbrios territoriais em face da representatividade das atividades económicas no território".

Apesar das várias referências ao caráter local da iniciativa, o júri da mesma é apenas composto apenas por entidades sediadas em Lisboa.

Além do IAPMEI, o júri conta ainda com a Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE), Estrutura de Missão Portugal Digital (EMPD), Portugal Global - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E (AICEP), Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP) e a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020).

Podem ainda ser consultados "dois peritos pertencentes à Academia, da área da Geografia e do Ordenamento do Território e/ou das Tecnologias Digitais".

A Lusa enviou questões para a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, gestora do PRR, que remeteu para o Ministério da Economia e do Mar, sucessor do Ministério da Economia e da Transição Digital, que liderou o processo de criação do projeto.

Questionado por que motivo o júri não contempla entidades locais ou regionais, fonte oficial do ministério afirmou que "independentemente de o impacto destes projetos ser eminentemente local, torna-se necessário apurar ao nível nacional quais as manifestações de interesse com condições para seguir para a fase de apresentação de candidaturas, que terá subjacente uma lógica de equilíbrio e coesão territorial nacional".

Já sobre se não seria adequada a integração de entidades locais ou regionais nos processos de decisão, como comunidades intermunicipais (CIM), associações de municípios ou as comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), o ministério respondeu que as autarquias "não poderiam serem avaliadoras em causa própria".

"No que se refere às CIM, estas foram frequentemente dinamizadoras dos documentos/estudos de diagnóstico a apresentar, pelas autarquias locais, no âmbito da presente manifestação de interesse", segundo o Governo, e as CCDR "colaboraram na divulgação deste projeto ao nível regional (NUTS II) junto de potenciais interessados".