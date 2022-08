PRR. Governo admite pedir mais empréstimos este ano

Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. © Lusa

Dinheiro Vivo 24 Agosto, 2022 • 09:08

O governo pondera solicitar até mais 2,3 mil milhões de euros ainda este ano no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dá conta o Jornal de Negócios esta quarta-feira. Portugal apenas pediu um quinto dos 14,2 mil milhões de euros em empréstimos a que tem direito no PRR.

Este extra dever-se-á aos efeitos económicos da guerra na Ucrânia e aos apoios pedidos pelas empresas. Ou seja, esta verba que o governo admite pedir a Bruxelas será canalizado para as empresas. De acordo com o jornal da Cofina, que confirmou esta em documentos apresentados pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) aos investidores, "as autoridades pretendem atualmente utilizar 2,7 mil milhões de euros em empréstimos" do PRR, mas, "na segunda metade de 2022, podem considerar um montante adicional", que pode ir "até 2,3 mil milhões de euros".

Do lado do governo, o Ministério da Presidência não desmentiu esta possibilidade de novos empréstimos. Segundo o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, "um Estado-membro pode pedir empréstimos até 31 de agosto de 2023, podendo este ser concedido pela Comissão Europeia até 31 de dezembro de 2023". Portugal tem ainda direito a mais 11,5 mil milhões de euros em empréstimos da "bazuca" europeia.