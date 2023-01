PRR. Madeira vai investir 114 milhões de euros na transição digital

© Pixabay

O Governo da Madeira vai investir 114 milhões de euros na transição digital, o que corresponde a 20% da dotação total do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) para a região, afirmou hoje o secretário das Finanças.

"A transição digital - fundamental para a transformação do tecido empresarial, para a modernização da administração pública e para a melhoria das competências digitais das pessoas - representa 20% da dotação total do PRR, correspondendo a 114 milhões de euros do montante global de 561 milhões de euros", disse Rogério Gouveia na abertura de uma conferência comemorativa da 17.ª edição do Dia Europeu da Proteção de Dados, que decorre no Funchal.

Segundo o governante insular, "neste momento, a taxa de investimento em curso é de 29% na Escola Digital, 17% na área da Saúde e 13% na transição digital da administração pública".

O responsável adiantou que estão a ser desenvolvidos na região projetos para "assegurar os direitos fundamentais à privacidade e à proteção dos dados pessoais dos cidadãos", dando como exemplos a criação do Gabinete do Encarregado-Geral de Proteção de Dados, bem como os Serviços de Cibersegurança, responsáveis pela prevenção de ciberataques.

Rogério Gouveia argumentou ainda que, num mundo cada vez mais virtual e digital, está ao alcance da Madeira "eliminar as tradicionais barreiras da ultraperiferia e da insularidade e fixar na região empresas que operam para todo o mundo".

Ainda segundo o secretário regional, tendo como base dados da Direção Regional de Estatística, existem atualmente na Madeira mais de 300 empresas na área das tecnologias, "que empregam mais de 1,5 mil trabalhadores qualificados, o que corresponde a 1,3% da população empregada".

Além disso, acrescentou, a utilização das tecnologias de informação e comunicação "têm possibilitado, igualmente, uma governação mais aberta, mais participativa e mais responsável".

"A utilização destes mecanismos eletrónicos já contempla um conjunto alargado de iniciativas com impacto nas diferentes áreas da administração pública regional", salientou, assegurando que a região "quer ir mais longe" e vai continuar a apostar na "transformação através da digitalização da administração pública, que tem como grande alavanca financeira o Plano de Recuperação e Resiliência".