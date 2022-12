PRR: Portugal está a cumprir em bom ritmo e não há razões para angústias – Costa

O primeiro-ministro, António Costa © Gerardo Santos / Global Imagens

O primeiro-ministro afirmou que Portugal está a executar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em bom ritmo, que vai trabalhar agora para receber a terceira tranche deste programa e que não há razões para angústias.

"Primeira tranche, cumprimos; segunda tranche cumprimos; e agora estamos a trabalhar para cumprir metas e marcos da terceira tranche do PRR. Estamos em bom ritmo e, neste momento, não há motivo para qualquer angústia particular sobre a execução do PRR", declarou António Costa.

A Comissão Europeia aprovou hoje o segundo desembolso a Portugal, no valor de 1,8 mil milhões de euros, no âmbito do PRR, após as metas cumpridas ao abrigo das verbas da recuperação.

Em causa está o pedido de financiamento ao abrigo do PRR apresentado por Portugal à Comissão Europeia em setembro, no valor de 1,8 mil milhões de euros (líquidos de pré-financiamento), dos quais 1,71 mil milhões de euros em subvenções e o restante em empréstimos.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma sessão de apresentação do apoio extraordinário que o Governo vai destinar ao setor social e solidário, que decorreu em Lisboa, António Costa foi confrontado com as reservas que o Presidente da República tem manifestado à execução do PRR, mas recusou-se a fazer qualquer comentário sobre as posições de Marcelo Rebelo de Sousa.

Perante os jornalistas, António Costa disse que o PRR "é muito diferente dos outros fundos comunitários, já que estes últimos têm uma verba global, que é transferida para o Estado, que a vai gastando".

"No PRR, Portugal tem contratualizado um conjunto de marcos e de metas, e só à medida que forem cumpridos a União Europeia pode dar luz verde para transferir cada uma das tranches. Portanto, a boa execução do PRR mede-se pelo calendário que está contratualizado com a União Europeia para o cumprimento dos diferentes marcos e metas", apontou.

De acordo com o primeiro-ministro, hoje, a Comissão Europeia confirmou o cumprimento de marcas e metas e que procederá à transferência da segunda tranche do PRR.

"Basta ir ao PRR para ver qual o calendário que está previsto para as transferências e qual o calendário das metas e dos marcos. É esse calendário que temos de ir cumprindo. É em função do cumprimento desses marcos e metas que nós medimos a boa ou má execução do PRR", acrescentou.