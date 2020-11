PS acusa PSD de "cobardia e irresponsabilidade" ao votar ao lado do BE sobre o Novo Banco

Plenário na Assembleia da República (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Partido Socialista acusa o PSD de "cobardia, irresponsabilidade e sede desmesurada de poder" ao juntar-se o Bloco de Esquerda na viabilização da proposta que anula a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco.

"Sabemos que isto foi feito com total irresponsabilidade e cobardia por parte do PSD que não veio a debate sobre o Novo Banco, não quis assumir a sua posição", começou por assumir o vice-presidente da bancada socialista, João Paulo Correia, considerando "isso uma cobardia e agora na calada da noite juntou os seus votos aos do BE para aprovar uma proposta que é uma bomba atómica na confiança do sistema financeiro", frisou o deputado do PS.

"Estivemos da parte da manhã a debater o Novo Banco e o PSD não abriu a boca, não assumiu a sua posição e agora na calada da madrugada, no fim das votações quando esta proposta foi votada, votou ao lado do BE", apontou João Paulo Correia.

"Vemos o PSD com uma sede desmesurada de poder, quer chegar rapidamente ao poder. Quebra princípios que são essenciais para o funcionamento da nossa economia e também naquilo que é a credibilidade do estado português", avisou o parlamentar socialista, prevendo "repercussões naquilo que são os juros da dívida pública".

O PS ainda espera que o PSD recue no sentido de voto na avocação pedida pelo Bloco de Esquerda para o Plenário desta quinta-feira.. "Esperamos que haja aqui alguma ponderação ainda amanhã que é a última hipótese para que esta proposta seja novamente votada e se inverta o que aconteceu agora de madrugada. O PSD assumiu uma posição radical", sublinhou.

Questionado sobre se a banca teria um plano B, o deputado referiu que "se esta proposta for aprovada amanhã , significa que os bancos que iriam emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução terão de emprestar o dobro, com um esforço de capitalização muito superior", considerando que "neste momento os bancos e o próprio sistema financeiro estarão em pânico porque se amanhã esta proposta tiver os votos do PSD, quem terá de suprimir essa necessidade terão de ser os bancos que estão também com dificuldades. É um forte abalo", frisou o vice-presidente da bancada socialista.