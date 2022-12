PS afirma que Governo termina ano com contas certas e apoio aos mais vulneráveis

O deputado do PS, Eurico Brilhante Dias © LUSA

O líder parlamentar do PS afirmou hoje que o Governo termina este ano com contas certas e com a concessão de uma nova prestação extraordinária de apoio às famílias mais vulneráveis face aos efeitos da inflação.

"Esta é a principal diferença entre um Governo do PS e um de direita. Um Governo de direita, perante uma crise internacional, acelerou a austeridade e optou por cortes nos salários e nas pensões", declarou Eurico Brilhante Dias aos jornalistas no parlamento.

Eurico Brilhante Dias congratulou-se com a decisão do Governo de conceder uma prestação adicional de 240 euros a pagar até ao fim deste ano e que chegará a cerca de um milhão de agregados familiares.

"Estamos perante a confirmação de uma política adequada em momentos de incerteza: Apoiar os mais vulneráveis pela terceira vez; apoiar a partir de uma situação financeira com contas certas; e apoiar os mais vulneráveis num momento de incerteza provocada pela guerra [na Ucrânia] e quando a inflação continua a ser uma das maiores preocupações dos portugueses neste momento", declarou.

O presidente do Grupo Parlamentar do PS realçou depois que a inflação depende de fatores externos, que "não são controlados pelo Governo português".

"É apoiando os mais vulneráveis - depois de todo o trabalho que fizemos durante este ano, desde o momento de eclosão da guerra na Ucrânia em fevereiro -- que fechamos o ano com contas certas. Temos dito que as contas certas são o melhor apoio para se fazer justiça social e para apoiar quem mais precisa", sustentou.

Segundo Eurico Brilhante Dias, a atual conjuntura de inflação, que não surgia há anos de 30 anos no país, está a ser enfrentada pelo Governo "com capacidade de iniciativa".

"Cumprindo o défice, reduzindo a dívida, o Governo está a apoiar quem mais precisa", acrescentou o presidente da bancada socialista.