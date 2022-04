PS anuncia subcomissão para acompanhar fundos europeus e PRR

Assembleia da República © Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Abril, 2022 • 16:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS vai apresentar um projeto para criar uma subcomissão de acompanhamento dos fundos europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que esteja em funções durante toda a legislatura, foi esta quinta-feira anunciado.

Em conferência de imprensa, na Assembleia da República, o vice-presidente da bancada socialista Carlos Pereira considerou "absolutamente essencial" a criação daquela subcomissão, enquadrada na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, para a "fiscalização política" da totalidade dos fundos europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência.

"Na legislatura anterior estava em funcionamento uma comissão eventual. Uma comissão eventual tem limitações de tempo (...). A sua condição jurídica permitia apenas três meses de vigilância", sustentou Carlos Pereira, acrescentando que a subcomissão proposta terá a duração de toda a legislatura.

O grupo parlamentar do PS equacionou a criação desta subcomissão para que "o país possa executar bem, possa executar com as prioridades certas e possa executar com transparência" os fundos provenientes de Bruxelas, acrescentou o vice-presidente.