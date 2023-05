PS chumba audição de António Costa sobre atuação das Secretas

PS chumba audição do primeiro-ministro, António Costa, sobre atuação das Secretas © LUSA

O PS chumbou esta quarta-feira requerimentos do BE e do Iniciativa Liberal para ouvir o primeiro-ministro, António Costa, na Comissão de Inquérito à TAP, nomeadamente sobre os acontecimentos no Ministério das Infraestruturas a 26 de abril que levaram à intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação do portátil de Frederico Pinheiro, ex-adjunto de Galamba.

O grupo parlamentar socialista também travou os pedidos de depoimentos do seu secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, do ministro da Administração Interna, do diretor nacional da PSP, do diretor do SIS e da secretária-geral do SIRP.

No início da reunião desta quarta-feira da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP foram discutidos e votados requerimentos do Chega, IL e BE sobre os acontecimentos de 26 de abril no ministério de João Galamba, tendo o PS votado contra todos estes pedidos, o PCP optado pela abstenção e os restantes partidos votado a favor.

Durante o debate, o coordenador do PS, Bruno Aragão, explicou que os socialistas "naturalmente não iriam acompanhar" estes requerimentos "considerando que nenhum deles cabe no objeto desta Comissão de Inquérito".

Assim, entre outros, foram chumbados os requerimentos do ​​​​​​​IL com o pedido de depoimento escrito do primeiro-ministro e também um do BE que pedia a audição de António Costa, "de preferência presencialmente".

O PS também chumbou o requerimento do grupo parlamentar do ​​​​​​IL para o pedido das cópias de toda a troca de emails, envolvendo Frederico Pinheiro, Cátia Rosas e outros, durante o processo de preparação da resposta a um requerimento desta CPI.