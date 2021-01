PS. Dados apresentados "exigem medidas bastante críticas no que diz respeito ao confinamento"

José Luis Carneiro, secretário-geral-adjunto do Partido Socialista (PS). © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

"O PS entende que devem ser dadas todas as condições para que governo adote medidas de execução ao estado de emergência com capacidade de responder às exigências do país", afirmou José Luís Carneiro, do PS, em declarações esta terça-feira, comentando as conclusões apresentadas na reunião no Infarmed.

Classificando os dados como algo que "exige medidas bastante críticas no que diz respeito ao confinamento", José Luís Carneiro destacou a necessidade de endurecer as medidas para conter a pandemia.

"Há fatores que do ponto de vista do PS têm de ser muito ponderados para garantir equilíbrio necessário", explicou o socialista, indicando ainda a importância de "que medidas de confinamento sejam apoiadas por medidas de apoio à atividade económica, procurando garantir não só condições de sobrevivência para as famílias mas também para as empresas."

Em relação ao tema da manutenção ou não das escolas e universidades com atividades presenciais, o PS indica é no ensino secundário e nas universidades que surgem as dúvidas. Ainda assim, o partido indica que foi "sensível" aos argumentos da Escola de Saúde Pública. "As crianças, adolescentes e jovens confinados em casa acabam por ser vítimas das dificuldades de socialização e acesso a condições de aprendizagem em igualdade de circunstâncias", resume José Luís Carneiro.