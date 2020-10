PS diz que ninguém compreenderá que BE "vire costas ao país" neste momento

Plenário na Assembleia da República (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Partido Socialista pressiona o Bloco de Esquerda para viabilizar o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), avisando que ninguém compreenderia que "virasse as costas ao país".

"Não é compreensível que aqueles que criaram connosco um caminho ao longo de cinco anos de devolução de rendimentos, vire neste momento as costas ao país e nenhum português compreenderá que isso poderá acontecer", atirou a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes em resposta à coordenadora do Bloco de Esquerda.

Nesta terça-feira, em entrevista à Rádio Observador, a líder bloquista defendeu que "se não existir um orçamento o Governo pode apresentar outro", considerando ser uma "irresponsabilidade deitar a toalha ao chão".

Para a líder parlamentar socialista esta é uma das três estranhezas no discurso do BE. "É evidente que esta proposta de apresentar um novo orçamento é uma irresponsabilidade porque se torna impossível fazê-lo. Porque as reivindicações do BE estão consagradas no orçamento", frisou Ana Catarina Mendes, acrescentando que o documento que deu entrada na Assembleia da República "foi muita trabalhado" com os partidos da esquerda, apontando mais duas "estranhezas".

"Estranheza porque estamos a horas de retomar as negociações, porque houve negociações com o Governo", apontou a líder parlamentar. E terceira "estranheza porque é um orçamento forte e com cariz social grande e que responde às exigências neste momento", acrescentou.

A Assembleia da República começa em 27 de outubro a debater a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021, estando a votação na generalidade marcada para o dia seguinte, 28.

Até agora, o executivo de António Costa ainda não dispõe de quaisquer garantias políticas dos parceiros parlamentares dos socialistas para a viabilização do Orçamento e considera-se que esta semana será "decisiva" em relação aos resultados das negociações.

Na segunda-feira, à noite, em entrevista à TVI, questionado se tenciona demitir-se caso seja forçado a governar por duodécimos, o primeiro-ministro respondeu: "Se há coisa que eu não contribuirei nunca é para haver crise política no contexto desta crise pandémica, desta crise económica e desta crise social".

O Goevrno recebe nesta terça-feira o Bloco de Esquerda, PCP e PAN. Para quarta está marcado encontro com o PEV.