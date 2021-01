PS indica que ensino à distância pode durar duas ou três semanas

José Luis Carneiro, secretário-geral-adjunto do Partido Socialista (PS), fala aos jornalistas após audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, 18 de novembro de 2020. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O ensino à distância pode durar duas ou três semanas devido à evolução da pandemia, indicou esta quarta-feira o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro.

"É um cenário que não se pode excluir tendo em conta importância de proteger a vida e considerando que é nos próximos quinze dias, três semanas que se espera que venha a ocorrer o momento de maior stress sobre todo o todo o sistema de apoio e proteção na saúde daqueles que mais carecem da proteção do Estado", afirmou o dirigente socialista depois da audiência com o Presidente da República que ouviu os partidos com assento parlamentar sobre a renovação do estado de emergência.

"O Presidente da República pretende dar enquadramento jurídico-constitucional ao decreto do estado de emergência permitindo que o Governo possa adotar avançar com o ensino não presencial", confirmando as informações já dadas antes pelos partidos que foram ouvidos por Marcelo Rebelo de Sousa por videoconferência.

"Neste momento temos de garantir a renovação do estado de emergência e daqui por duas a três semanas temos de fazer uma avaliação dos termos em que a pandemia evolui", indicou o dirigente socialista, sublinhando que ainda "é muito cedo para podermos ter avaliações que nos permitam com segurança saber a evolução da pandemia", afirmou.

Questionado sobre a falta de computadores para os alunos estarem à distância, o dirigente socialista explicou que foram iniciados os processos de compra de equipamentos, mas que o mercado não tinha capacidade de resposta.

"O Governo encetou os procedimentos que são obrigatórios e foram adquiridos cerca de 100 mil computadores tendo em vista garantir apoio às crianças com maiores necessidades de apoio", começou por indicar José Luís Carneiros, sublinhando que "o mercado não foi capaz de responder às necessidades de aquisição", dando o seu exemplo quando pretendeu comprar um computador e teve de esperar dois meses.

O Presidente da República termina esta quarta-feira dois dias de rondas de audiências com os partidos políticos com assento parlamentar, por videoconferência, sobre a renovação do estado de emergência.

O atual período de estado de emergência para permitir medidas de contenção da covid-19 termina às 23:59 do próximo sábado, 30 de janeiro.

O decreto presidencial que instaurou mais um período de 15 dias em estado de exceção no país foi aprovado no parlamento com votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP e PAN, uma maioria alargada face às votações anteriores.

O BE voltou a abster-se e PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal mantiveram o voto contra este quadro legal, que pode ser decretado pelo Presidente da República, que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias.

De acordo com a Constituição, cabe ao chefe de Estado decretar o estado de emergência, mas para isso tem de ouvir o Governo e de ter autorização da Assembleia da República.