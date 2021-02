PS pede ao Governo que "não poupe esforços" no apoio à economia

João Paulo Correia, PS © David Tiago / Global Imagens

O Partido Socialista lança um apelo ao Governo para que mobilize todos os recursos para apoiar a economia, admitindo que a nova vaga da pandemia mais atrasar a recuperação da atividade.

"O PS defendeu o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) como o orçamento de combate à pandemia e o Governo não pode poupar e não certamente não irá poupar esforços no apoio às empresas, aos rendimentos e na proteção das famílias e do emprego", afirmou o vice-presidente do grupo parlamentar do PS, João Paulo Correia, acrescentando que "todas medidas que estão em curso, quer medidas a fundo perdido, quer medidas de resposta social, quer medidas de apoio à tesouraria das empresas continuem a ser mobilizados com toda a força", frisou.

Para o deputado socialista, "não está em causa qualquer lógica de poupança orçamental. O que está em causa é o interesse e a vontade de mobilizar todos os recursos disponíveis para ajudar a economia as empresas e as famílias", alertando para um possível recuperação mais lenta do que o previsto.

"Estamos agora no primeiro trimestre de 2021 e esta nova vaga vem dificultar o arranque e a recuperação económica, mas estamos confiantes que depois de dobrarmos este Cabo das Tormentas - esta nova vaga - que a nossa economia irá recuperar com a mesma rapidez e com a mesma confiança que demonstrou no último trimestre de 2020", assumiu João Paulo Correia, esperando que a "bazuca" europeia chegue o quanto antes.

O parlamentar espera mesmo que Portugal seja premiado pela rapidez com que apresentou o seu plano nacional. "O nosso País cumpriu o seu objetivo, fez o seu papel. O Governo e o parlamento aprovaram aquilo que é o contributo português para o plano de recuperação e resiliência à escala europeia esperemos que os outros Estados-membros também o façam", começou por sublinhar. "Esperamos que sejamos premiados pela eficácia e diligência, porque o país precisa muito que a primeira tranche - os 1,6 mil milhões de euros - cheguem rapidamente à economia, às famílias e às empresas", concluiu.

Questionado sobre a execução da despesa abaixo do orçamentado, o deputado socialista justificou com o melhor comportamento da economia no segundo semestre do ano passado, em especial no último trimestre. " Ora se a economia portuguesa conseguiu preservar mais postos de trabalho, significa que as contribuições para a ss e a receita do IRS acabou por não cair tanto como se estava à espera e a despesa prevista com subsídio de desemprego não foi tão elevada porque se conseguiu preservar postos de trabalho", argumentou.