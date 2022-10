PS quer que estudantes que trabalham para plataformas TVDE passem a ter contratos escritos

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Outubro, 2022 • 17:20 Partilhar este artigo Facebook

O líder parlamentar do PS indicou esta quinta-feira que o seu partido apresentou propostas, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, que propõem que estudantes que trabalham para plataformas TVDE passem a ter contrato escrito, excetuando nas férias.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, após uma reunião do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias salientou que o seu partido apresentou "um conjunto de propostas" no âmbito da proposta de lei do Governo sobre a Agenda do Trabalho Digno, "que vai começar a discussão na especialidade dentro de muito pouco".

Entre essas propostas, o líder parlamentar socialista destacou uma iniciativa que "diz respeito à ligação" que o PS pretende "fazer entre as plataformas, os operadores intermediários e os prestadores de serviços, numa conexão de laboralidade que permitirá corresponsabilizar todos os atores do ecossistema e, quer isto dizer, em particular também as plataformas".

Além desta proposta, Eurico Brilhante Dias sublinhou que o grupo parlamentar do PS teve também "uma discussão bastante intensa" durante a reunião desta quinta-feira sobre os contratos dos trabalhadores estudantes, ou do "trabalhador que estuda".

"Chegámos a uma posição bastante equilibrada, propondo nós que o contrato tenha que ser escrito, excetuando apenas, nalgumas circunstâncias, aquilo que é trabalho durante férias que é feito por estudantes", referiu.

Para Eurico Brilhante Dias, as duas propostas em questão constituem "um passo em frente que foi dado pelo grupo parlamentar do PS e que, como partido de esquerda", muito os orgulha.

A proposta do Governo que altera a legislação laboral, conhecida como Agenda do Trabalho Digno, foi aprovada na generalidade em 08 de julho apenas com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, Chega, BE, PAN e Livre e votos contra da IL e do PCP.

O documento chegou ao parlamento em junho, sem ter obtido acordo na Concertação Social.

Em 22 de setembro, o deputado do PS Fernando José disse à Lusa que "a data indicativa" para a conclusão dos trabalhos na especialidade é dia 16 de dezembro.