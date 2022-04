PS recandidata Francisco Assis para presidente do CES

O primeiro-ministro, António Costa (D), acompanhado pelo presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis (E). © Miguel A. Lopes/Lusa

O PS propôs esta sexta-feira a recandidatura do seu antigo eurodeputado e líder parlamentar para o cargo de presidente do Conselho Económico e Social (CES), cuja eleição, no parlamento, está prevista para o próximo dia 29.

Francisco Assis, professor universitário, destacado militante ligado à ala de centro esquerda do PS, é presidente do CES desde 2020.

Para ser reconduzido no cargo de presidente do CES, o antigo presidente da Câmara de Amarante precisa da aprovação de dois terços dos deputados por voto secreto.

Líder parlamentar socialista em dois períodos distintos, primeiro sob a liderança de António Guterres e depois de José Sócrates, no plano político Francisco Assis foi também candidato a secretário-geral do PS em 2011, mas foi derrotado nesta corrida por António José Seguro.

Francisco Assis integrou depois o Secretariado Nacional do PS liderado por António José Seguro e em 2014 foi cabeça de lista socialista nas eleições europeias.

Com António Costa como secretário-geral do PS, Francisco Assis afastou-se da primeira linha política do seu partido por ter discordado da formação de um Governo minoritário socialista suportado no parlamento pelo Bloco de Esquerda, PCP e PEV a partir de novembro de 2015.