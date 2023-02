PS recua e permite que trabalhadores prescidam de créditos salariais

Fernando José, deputado do PS e coordenador do grupo de trabalho para a Agenda do Trabalho Digno

Afinal, os trabalhadores vão poder prescindir de créditos sobre salários, subsídios ou pagamento de trabalho suplementar quando aceitam uma proposta para sair da empresa. O PS tinha viabilizado a proposta do BE que proíbe tal renúncia, mesmo com assinatura do colaborador, mas agora volta atrás ao ter apresentado, esta quarta-feira, uma melhoria do projeto dos bloquistas.

Assim, e de acordo com a nova redação proposta pelos socialistas, "os créditos dos trabalhadores não são suscetíveis de extinção por meio de remissão abdicativa" a não ser que "seja prestada ao trabalhador informação detalhada e a respetiva fundamentação de todos os créditos por escrito". Neste caso, "pode o trabalhador declarar expressamente a renúncia aos créditos em acordo com o empregador, desde que as assinaturas sejam objeto de reconhecimento notarial presencial ou em processo judicial", segundo o projeto apresentado oralmente pelo deputado e vice-presidente da bancada do PS, Francisco César, durante mais uma ronda de votações do grupo parlamentar da Agenda para o Trabalho Digno.

Esta não é contudo a versão final da proposta de alteração ao artigo 337 da Lei Laboral. O deputado socialista e coordenador do grupo de trabalho da Agenda para o Trabalho Digno, Fernando José, adiantou, no final da reunião, que "o PS ainda iria ponderar o texto final que será apresentado esta quinta-feira", no Parlamento.

A mudança de posição do PS levantou uma onda de contestou por parte do BE. O deputado bloquista, José Soeiro, considerou que esta mudança representa "um recuo muito grave". "Isto é uma cedência à chantagem da CIP" (Confederação Empresarial de Portugal), atirou.

De resto, a proposta do PS é muito semelhante à alteração do PSD que tinha sido apresentada anteriormente pela deputada Clara Marques Mendes, nesta reunião do grupo para Agenda do Trabalho Digno. A única diferença é que o projeto dos sociais-democratas não prevê que os trabalhadores tenham de ser informados por escrito sobre as componentes salariais que a empresa lhe deve.

Assim, o texto do PSD refere que "os créditos dos trabalhadores não são suscetíveis de extinção por meio de remissão abdicativa, salvo se o trabalhador declarar expressamente a renúncia aos mesmos em acordo com o empregador", tendo as assinaturas que ser "objeto de reconhecimento notarial presencial ou em processo judicial".

A social-democrata Clara Marques Mendes defende que esta alteração é mais sensata do que a do BE, uma vez que o projeto dos bloquistas "impede que, em qualquer circunstância, o trabalhador possa fazer um acordo com a empresa em relação aos seus créditos laborais".