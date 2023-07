PS retira norma que valida despacho das Finanças para cortar apoio às rendas © LUSA

Há um volte-face. Face à oposição extremada do PSD que, inclusivamente, solicitou a revogação da norma interpretativa do PS que dá respaldo ao despacho das Finanças que corta no apoio às rendas, contrariando o que está estabelecido no decreto-lei, o grupo parlamentar socialista decidiu esta quinta-feira retirar do guião das votações na especialidade relativo à proposta de lei do governo do Mais Habitação aquele artigo que valida a orientação do executivo.

No arranque da reunião do grupo de trabalho sobre habitação, o deputado do PS, Hugo Carvalho, começou por reconhecer que "um dos grandes motivos de oposição do PSD tem a ver com a introdução da norma interpretativa". Nesse sentido, e como "o PS pretende que este processo seja mais calmo e sensato, depois de fazer uma reflexão de todos os momentos políticos, o PS entendeu por boa-fé retirar a norma interpretativa, esperando que esta manifestação de boa-fé acompanhada pelos restantes partidos".

(Em atualização)