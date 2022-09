PS vai analisar necessidade de "calibrar" medidas no próximo Orçamento

Carlos Pereira, deputado do PS © Sara Matos / Global Imagens

O vice-presidente ddo grupo parlamentar do PS, Carlos Pereira, afirmou esta quinta-feira que o PS vai continuar a analisar a situação económica do país para eventualmente "calibrar" medidas de apoio às famílias e empresas para responder à inflação no próximo Orçamento do Estado.

O parlamentar do PS reconheceu os apoios ainda não terminaram: "Começámos há muito tempo a apresentar medidas para esta crise, em março, apresentámos o Orçamento [do Estado para 2022], um primeiro pacote, um segundo pacote, apresentámos este pacote e agora temos um orçamento".

O socialista falava aos jornalistas em reação às medidas apresentadas pelo governo de apoio às empresas, garantindo que o grupo parlamentar do PS vai continuar a analisar a situação económica do país para eventuais ajustes.

"E, portanto, o governo vai continuar, tal como o grupo parlamentar do Partido Socialista, a analisar aquilo que se passa na economia portuguesa e junto das famílias portuguesas para calibrar as medidas. Para aumentar e aprofundar umas que eventualmente sejam precisas ser reforçadas ou apresentar novas que surgem de problemas novos", admitiu.

PS continua a estudar a taxação sobre lucros extraordinários

Questionado sobre se o PS já tem uma posição fechada sobre um imposto sobre os lucros extraordinários, Carlos Pereira insistiu que o partido continua "a avaliar" a medida.

"Em algumas circunstâncias isso já está a acontecer através do Mecanismo Ibérico em que há um esmagamento dos lucros do gás, permitindo que haja uma redução do preço da eletricidade. (...) A porta não está fechada mas nesta altura nada está decidido", respondeu.

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, anunciou esta quinta-feira um pacote de medidas de mais de 1 400 milhões de euros para apoiar as empresas face ao aumento de custos com a energia, incluindo uma linha de crédito.

Em conferência de imprensa hoje, em Lisboa, o governante deu conta de várias medidas, desde uma linha de crédito de 600 milhões de euros, o alargamento de apoios a indústrias de consumo intensivo de gás, apoios à formação, medidas de aceleração da eficiência e transição energética, fiscais, entre outras.