PSD. Luís Montenegro tem quase 75% dos votos quando estão apuradas metade das secções

Viseu, 24/05/22 - Luis Montenegro em ação de campanha para as eleições à presidência no PSD. (Miguel Pereira da Silva / Global Imagens) © Miguel Pereira da Silva / Global Imagens

O candidato à liderança do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, está confortavelmente à frente do opositor Jorge Moreira da Silva, conseguindo 74% dos votos quando estão apurados os resultados de cerca de metade das secções.

Quando estavam apuradas 158 das 317 secções, Luís Montenegro tinha 74,11% e Jorge Moreira da Silva apenas 25,89% dos votos, de acordo com o "site" que disponibiliza os resultados das eleições diretas do PSD em tempo real.

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro e o antigo vice-presidente Jorge Moreira da Silva disputam este sábado a presidência do partido em eleições diretas em que podiam votar mais de 44 mil militantes.

De acordo com o "site" do PSD, o universo eleitoral para as 11.ª eleições diretas do partido rondava os 44.300 militantes, aqueles que têm as quotas em dia para poder votar e que irão escolher o 19.º presidente do partido.