PSD quer ouvir no parlamento presidente do TdC sobre lay-off simplificado

"Na verdade, o Tribunal de Contas diz que o controlo relativo a este apoio ficou entregue à Autoridade para as Condições de Trabalho, sem mais mecanismos internos contra erros ou fraudes", referem os deputados sociais-democratas, acrescentando que o relatório aponta que "apenas 4% dos postos de trabalho abrangidos, até final de junho, tinham sido sujeitos a fiscalização".

No mesmo relatório do TdC, segundo os sociais-democratas, é ainda referido que a ministra do Trabalho "no desenho de futuros apoios à manutenção de postos de trabalho deve ponderar a definição de objetivos e critérios de adesão mais orientados e específicos, assegurando a prevenção do risco de exclusão dos que mais precisam".

O PSD refere ainda outra passagem do relatório, segundo a qual "a falta de informação e a sua não publicação periódica até ao final de 2020 prejudicou a transparência sobre a utilização dos recursos públicos disponibilizados".

Para o PSD, "a legalidade, justiça e equidade na atribuição destes apoios tem de ser acautelada de forma séria, rigorosa e transparente".

Os deputados sociais-democratas consideram que a enorme relevância do "'lay-off' simplificado", agora renovado na nova fase de confinamento sanitário, e os "avultados meios públicos investidos neste mecanismo", justificam a audição parlamentar do presidente do TdC.

Esta audição, que pretendem ver realizada com urgência na Comissão de Trabalho e Segurança Social, deve incidir "quer sobre o relatório intercalar de acompanhamento da medida 'lay-off' simplificado', quer sobre as medidas que entenda adequadas para minimizar os riscos de má utilização de recursos públicos na implementação deste apoio".

