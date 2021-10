PSD/Madeira apresenta voto de protesto à TAP por abandonar Porto Santo durante seis meses

© Fábio Poço/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Outubro, 2021 • 12:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSD/Madeira apresentou esta terça-feira um voto de protesto à TAP, no parlamento regional, por abandonar a linha do Porto Santo entre outubro de 2021 e março de 2022, uma iniciativa que contou com o apoio de todos os grupos parlamentares.

"São seis meses sem qualquer voo", disse o deputado social-democrata Bernardo Caldeira, no plenário da Assembleia Legislativa, vincando que "uma vez mais o Porto Santo ficará isolado", sem ligações diretas ao continente.

O PS, maior partido da oposição regional, o CDS-PP, parceiro de coligação do PSD no Governo Regional, o JPP e o deputado único do PCP manifestaram apoio ao voto de protesto, que será votado na reunião de quinta-feira.

No documento, o PSD refere que a administração da TAP indicou ter tomado a decisão com base em estudos de mercado e considerando a falta de condições para operar a rota no próximo inverno IATA, período definido pela Associação Internacional de Transportes Aéreos que decorre entre o último domingo de outubro e o último sábado de março.

"Ao PS esta matéria não incomoda nada, nem na Assembleia Regional nem na Assembleia da República", acusou Bernardo Caldeira.

O deputado socialista Miguel Brito reagiu, afirmando que o PSD e o Governo Regional têm uma "elevada dose de responsabilidade" na situação, porque defenderam a liberalização do mercado.

Por seu turno, o deputado único do PCP, Ricardo Lume, reforçou que "é inaceitável que não seja garantido que nos meses de inverno exista ligação entre o Porto Santo e o continente através da empresa de transportes aéreos portuguesa, a TAP, uma empresa pública".

O parlamentar ressalvou, no entanto, que no "passado recente" a bancada do PSD falava nas "maravilhas do mercado", defendendo que "o tempo veio dar razão ao PCP", que "sempre defendeu que estas linhas não deviam ser liberalizadas".

Pelo JPP, Élvio Sousa questionou "onde é que anda" o processo judicial contra a TAP anunciado em 2018 pelo presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque.

"Onde é que está essa energia, esse dinamismo?" perguntou o deputado.

O centrista Lopes da Fonseca salientou, por seu lado, que a questão da continuidade territorial e do serviço público não passam de "conversa fiada" para o Estado, vincando que o Governo da República "só defende os seus interesses", relegando a região para segundo plano.

No voto de protesto, o PSD refere que a TAP "jamais poderia abandonar um território insular", como o Porto Santo, tendo em conta ser uma empresa que "subsiste dos milhares de milhões de euros pagos por todos os contribuintes portugueses".

Os social-democratas destacam também que a companhia aérea portuguesa tem "obrigação de servir o país e a diáspora" e o dever de "colocar a causa pública à frente dos seus critérios".

Por outro lado, condenam o "alheamento e silêncio" do Governo da República, liderado pelo socialista António Costa, referindo que demonstram uma conduta "comprometedora e diferenciadora" com a região autónoma.

O PSD exige à TAP e ao Estado que recuem na decisão de abandonar o Porto Santo no próximo inverno IATA, priorizando o "interesse público" da população local.