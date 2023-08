PSI sobe 0,21% e bolsas europeias fecham divididas

© Michael M. Santiago/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Agosto, 2023 • 17:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa terminou a sessão com uma subida no índice PSI de 0,21% esta quarta-feira para os 6011,40 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias se dividiram entre ganhos e perdas.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 10 subiram e seis desceram. No topo das subidas ficou a Ibersol (1,80% para 6,78 euros) e a Corticeira Amorim liderou as descidas (-1,09% para 9,97 euros).

A Semapa registou uma valorização de 1,08% para 13,06 euros, a REN subiu 0,82% para 2,46 euros e a Mota-Engil avançou 0,62% para 2,45 euros.

No mesmo sentido, a EDP subiu 0,61% para 4,15 euros, o BCP somou 0,49% para 0,25 euros e a Jerónimo Martins ganhou 0,25% para 24,18 euros.

Nas descidas, os CTT perderam 0,59% para 3,39 euros e a Sonae baixou 0,37% para 0,95 euros.

Em terreno negativo ficaram ainda a Greenvolt (-0,24% para 6,14 euros), a Galp (-0,08% para 12,01 euros) e a EDP Renováveis (-0,03% para 16,72 euros).

A Galp anunciou hoje que irá pagar um dividendo de 0,27 euros por ação, a partir de 25 de agosto.

No resto da Europa, Milão caiu 0,93%, Londres 0,44% e Paris 0,10%, mas Frankfurt avançou 0,14% e Madrid registou uma subida mínima 0,03%, apesar da queda das ações dos bancos espanhóis.