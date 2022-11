Publicado aumento do subsídio de refeição na função pública para 5,20 euros

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tutela a Administração Pública. © LUSA

O aumento do subsídio de refeição de 4,77 para 5,20 euros na função pública foi publicado esta sexta-feira em Diário da República. Esta subida de 43 cêntimos do valor do subsídio isento de imposto terá efeitos a partir de 1 de outubro de 2022 e foi decidida na negociação do Acordo de Competitividade e Rendimentos na concertação social, indicativo também para a função pública.

A última atualização do subsídio de refeição dos trabalhadores do Estado tinha sido em 2017. "Considerando o tempo entretanto decorrido desde aquela atualização, tendo ainda presentes o atual contexto de inflação que afeta diretamente o poder de compra dos trabalhadores e a necessidade de contribuir para a mitigação dos seus efeitos através do reforço dos benefícios sociais a conceder pelo empregador público como comparticipação nas despesas resultantes das refeições, impõe-se a atualização do mesmo", lê-se na portaria publicada hoje.

O aumento vai custar ao Estado cerca de 77 milhões de euros anuais e ficou abaixo das pretensões dos sindicatos. A Fesap, afeta à UGT, pedia uma subida para seis euros.