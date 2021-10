Queda da produção industrial abranda para 5,4% em setembro

Queda da produção industrial fortemente influenciada pela produção automóvel (Imagem de arquivo) © JENS SCHLUETER/AFP

O Índice de Produção Industrial registou em setembro uma queda homóloga de 5,4%, abrandando face à descida homóloga de 9,6% em agosto, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O desempenho deste indicador, pelo segundo mês consecutivo, foi "fortemente" influenciado pela produção de veículos automóveis e pela eletricidade, gás e vapor, explica o instituto, na publicação hoje divulgada.

Excluindo o agrupamento de energia, a redução do índice foi de 2,5%, quando em agosto foi de 7,2%,

Todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, excepto o de bens intermédios, apresentando o agrupamento de energia o contributo mais influente para a variação do índice total originado por uma diminuição de 16,9%, mas abaixo da queda de 19,6% no mês anterior.

Os agrupamentos de bens de investimento e de bens de consumo registaram descidas homólogas de 13,9% e 4,5%, abaixo das quedas de 24,8% e 4,5% em agosto, sendo por isso o único contributo positivo o do agrupamento de bens intermédios, que passou de uma descida de 1,6%, em agosto, para uma aumento de 5% em setembro.

Os dados do instituto mostram ainda que taxa de variação das indústrias transformadoras caiu 3,4% em setembro, menos do que a queda de 7,7% em agosto.

A variação mensal do índice agregado no mês passado foi 1,6%, menos do que a de 1,9% em agosto.

Em todo o terceiro trimestre, o índice agregado diminuiu 4,9%, face ao período homólogo anterior, contra uma subida de 24,3% no trimestre anterior, taxa que o INE ressalva ser influenciada por comparar com um período de 2020 fortemente afetado pela pandemia.