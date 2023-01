Rangel diz que "guerras internas do PS" no Governo estão a prejudicar aplicação de PRR

Paulo Rangel © MÁRIO CRUZ/LUSA

O eurodeputado e primeiro vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, afirmou esta sexta-feira que "as guerras internas do PS" no Governo estão a prejudicar a aplicação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e de coesão em Portugal.

Numa iniciativa do Partido Popular Europeu (PPE) em Lisboa dedicada precisamente ao PRR, Rangel acusou ainda o Governo de estar "totalmente consumido a tratar das suas feridas internas" e sem espaço para "pensar no futuro".

"O PRR e os fundos de coesão são uma grande oportunidade. Num país como Portugal, talvez a última oportunidade para dar um salto em frente no desenvolvimento. Com um Governo totalmente consumido a tratar das suas feridas internas, em constante desagregação, não há espaço para pensar no futuro", disse o dirigente social-democrata.

O eurodeputado avisou que, por enquanto, o prazo de aplicação do PRR é até 2026, o que dá "muito pouco tempo" para corrigir o caminho.

"Neste momento, estamos a desperdiçar a oportunidade enquanto as guerras internas do PS decorrem à face de todos dentro do Governo, isso é um fator que está prejudicar imenso o lançamento desta oportunidade", avisou.

Paulo Rangel apontou ainda outra "falha ao Governo socialista": "Não há qualquer coordenação entre o PRR e os fundos de coesão, isto é absolutamente disparatado e é um desperdício".

Por outro lado, criticou, o PRR em Portugal está "totalmente orientado" para a despesa a corrente, "do dia a dia", e não para a recuperação e resiliência", deixando um exemplo.

"Consertar o telhado do Museu do Chiado é uma das verbas do PRR, com 1,8 milhões de euros. Isto é recuperar edifícios, não é recuperar a economia", considerou.

Paulo Rangel referiu-se ainda a um relatório do Tribunal de Contas, segundo a qual "o controlo e a avaliação de gastos não está devidamente assegurada em Portugal".