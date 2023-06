Raul Almeida e Anabela Freitas apresentam-se em lista única à Turismo do Centro

Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro nos últimos 16 anos, é candidato a presidente da Assembleia Geral © DR

Os dois candidatos assumidos à Turismo do Centro, Raul Almeida e Anabela Freitas, vão apresentar uma lista única àquela entidade regional a bem dos "superiores interesses da região", anunciou a candidatura.

Raul Almeida, que é atualmente presidente da Câmara de Mira eleito pelo PSD e que vai concorrer à liderança da Turismo do Centro, terá como vice-presidente Anabela Freitas, que é líder da Câmara de Tomar eleita pelo PS.

As eleições estão marcadas para 26 de julho.

Raul Almeida, que também é vice-presidente da Comunidades Intermunicipal da Região de Coimbra, tinha anunciado no dia 29 de maio a candidatura à Turismo do Centro, quatro dias antes de também o fazer Anabela Freitas, líder da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

O novo presidente da Turismo do Centro irá suceder a Pedro Machado, que liderou os destinos do organismo durante 16 anos e que aceitou integrar esta lista de unidade, enquanto candidato a presidente da Assembleia Geral.

"Há a tradição, na Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, de se apresentar uma lista única nas eleições. Foi o que aconteceu agora. As conversas que mantivemos nas últimas semanas renderam frutos e chegámos ao entendimento que todos desejávamos. Vamos apresentar uma lista de unidade, que reúne elementos de várias áreas da atividade turística e de diversos quadrantes políticos e que tem como prioridade máxima os superiores interesses da região", destacou Raul Almeida, numa mensagem enviada à Lusa.

Raul Almeida disse também que a "lista vai integrar elementos das duas candidaturas, de forma a reforçar o espírito de unidade".

"Será, seguramente, uma equipa muito bem preparada para prosseguir o percurso de sucesso que a Turismo do Centro tem trilhado nos últimos anos. Juntos, vamos conseguir fazer crescer a região e apoiar os nossos empresários da melhor forma", garantiu.

Anabela Freitas explicou também numa mensagem à Lusa que esta "é uma solução positiva para o Centro de Portugal".

"Há muitos anos que tenho dedicado parte da minha vida a desenvolver a Turismo Centro de Portugal, enquanto membro da Comissão Executiva liderada pelo Pedro Machado", sublinhou a autarca, que garantiu que irá "continuar a dar o melhor" nesta lista conjunta com Raul Almeida, "para que a região tenha cada vez mais notoriedade e atratividade para os visitantes".

"É esse o nosso desejo comum e é esse caminho de unidade que vamos pôr em prática", sublinhou.

As listas para a Turismo do Centro têm de ser apresentadas até dia 12 de julho.