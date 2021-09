Reabilitação urbana cresce 5,6% em agosto

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Setembro, 2021 • 12:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O nível de atividade da reabilitação urbana aumentou 5,6% em agosto face ao mesmo mês de 2020, abrandando ligeiramente face ao mês anterior, segundo o inquérito aos empresários da associação setorial AICCOPN.

"No mês de agosto de 2021, de acordo com os dados obtidos no inquérito mensal ao mercado da reabilitação, realizado junto dos empresários do setor que atuam neste segmento de atividade, observam-se aumentos, em termos homólogos, nos principais indicadores qualitativos", refere a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) em comunicado.

Em agosto, o índice que mede a evolução do nível de atividade registou uma taxa de crescimento de 5,6%, face a agosto do ano anterior, uma variação "ligeiramente inferior" à registada no mês anterior (6,0%).

Já o índice relativo à carteira de encomendas apresentou uma variação homóloga de 8,3%, acelerando face ao aumento de 6,3% estimado em julho.

Quanto à produção contratada, ou seja, o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, situou-se em 8,7 meses, o que corresponde a um decréscimo de 2,2% face a agosto de 2020.