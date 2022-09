Receita adicional de IVA de mais de 2,4 mil milhões devolvida em apoios

O ministro das Finanças, Fernando Medina, na comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República © LUSA

O ministro das Finanças, Fernando Medina, voltou a defender, esta quarta-feira, no Parlamento, a importância das "contas certas" e do "equilíbrio orçamental" para, em momentos extraordinários, o "governo ser capaz de responder às famílias". Mas, frisou, que o executivo "não foi além das metas orçamentais" de baixar o défice de 2,8% para 1,9%. "Sem o programa de apoios, o défice seria de 0,9%", vincou.

Assim, o executivo optou por "devolver toda receita adicional de IVA" que o Estado espera arrecadar até fevereiro e que rondará "os 2 480 milhões de euros, o que compara com os 2 400 milhões de apoios" direcionados às famílias.

Apesar do aumento de receita fiscal, sobretudo por via da inflação, Medina revelou que o Estado está, de igual modo, a ser penalizado com o aumento dos preços, sobretudo da energia: "A inflação também toca no normal funcionamento do Estado, no SNS, nas ambulâncias do INEM, nas Forças Armadas. Segundo o ministro, o aumento dos preços da energia terá um "impacto de mil milhões de euros na despesa do Estado".

Ainda assim, o cenário para o crescimento da economia é positivo: "O aumento do PIB vai superar as nossas expectativas de abril e deverá atingir mais de 6% este ano". Uma projeção bem mais otimista do que os 5,9% inscritos no Orçamento do Estado para 2022. Recorde-se de que, aquando da apresentação do pacote de ajudas às famílias para mitigar os efeitos da inflação, Medina afirmou que o PIB iria crescer 6,4% este ano.

A par disso, o governante antevê ainda uma redução da dívida pública superior à prevista, ou seja, ficará abaixo de 120%.