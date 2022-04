Receita fiscal vai crescer 6,73% para 48.591 milhões de euros

Ministro das Finanças, Fernando Medina © EPA/JOSE SENA GOULAO

O Governo espera que a receita fiscal em 2022 cresça para os 48.591,1 milhões de euros, o que representa um aumento de 6,73% face à execução provisória de 2021. Já em comparação ao que estava orçamentado para o ano passado, o crescimento é de 10,76%.

Os dados são da proposta de Orçamento do Estado entregue na Assembleia da República, na qual o Executiva lembra que, apesar da receita fiscal ter aumentado 2.303 milhões de euros o ano passado, face a 2020, correspondentes a mais 5,3%, a receita fiscal líquida ficou ainda 498 milhões abaixo dos valores registados em 2019 (-1%).

"Na comparação entre a execução provisória para 2021 e a verificada em 2019, notam-se evoluções díspares, verificando-se um crescimento da receita de IRS (mais 1370 milhões de euros), justificada pelo bom momento do mercado de trabalho. Por outro lado, registou-se um decréscimo da receita do IRC (menos 1393 milhões de euros), em grande medida justificada pela limitação dos pagamentos por conta, do ISV (menos 304 milhões de euros), resultante de uma queda no consumo de bens duradouros e uma maior propensão por consumo de veículos elétricos ou híbridos (os quais beneficiam de reduções de imposto) e do IVA (menos 198 milhões de euros), o qual praticamente recuperou face aos níveis de 2019", pode ler-se no documento.

Já na previsão para 2022, diz o Governo que foi elaborada considerando já a evolução da receita fiscal até março, a previsão aponta para um crescimento de 3066 milhões de euros face à execução provisória em 2021. Os maiores contributos advêm do crescimento da receita do IVA e do IRS. No ISP é esperado um decréscimo, de 1,6% para 3.309,6 milhões.

O Governo estima que irá arrecadar 27.686,2 milhões em impostos indiretos e 20.904,9 milhões em impostos diretos. Destaque para os 15.202,6 milhões esperados do IRS e dos 5.211,3 milhões do IRC. Nos impostos indiretos a maior parcela cabe ao IVA, que deverá crescer 11% para 19.546,3 milhões.