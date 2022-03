Reclamações sobre Autovoucher dispararam 69% no Portal da Queixa

Conflito na Ucrânia faz disparar preço dos combustíveis em Portugal © DR

O número de queixas relacionadas com o Autovoucher, entre 28 de fevereiro e 6 de março, subiru 69% em relação à semana anterior no Portal da Queixa, revelou esta segunda-feira a rede social de consumidores. Dificuldades com o reembolso e problemas com a adesão à plataforma são os principais motivos de reclamações dos consumidores, observa o portal online, em comunicado.

De modo a mitigar o impacto do aumento do preço do gasóleo, agravado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, o Governo português aumentou o subsídio mensal do Autovoucher de cinco para 20 euros, com efeito a partir desta segunda-feira. O anúncio da resolução na passada sexta-feira desencadeou mais acessos dos contribuintes ao site associado ao IVAucher, resultando numa intensificação das reclamações registadas no Portal da Queixa.

No espaço de dois dias, 5 e 6 de março, as reclamações dirigidas à SaltPay, operadora responsável pela gestão do programa, pesam 29% no total de queixas verificadas desde o início do ano, afirma a rede social. "Quando chega a parte de se receber o SMS de confirmação, o mesmo não chega e mesmo que que se carregue para reenviar dá erro", pode ler-se, por exemplo, na reclamação do consumidor Rafael Carlos, que alega ter-se deparado com "erros" na sua inscrição, sendo esta uma condição necessária para usufruir do apoio.

Outro consumidor que aderiu ao programa Autovoucher diz nunca ter recebido qualquer reembolso desde que a medida entrou em vigor. "Apesar de ter aderido ao Autovoucher e ter abastecido sempre em postos aderentes desde dezembro de 2021, nunca me foi devolvido qualquer valor. De notar que fiz sempre os pagamentos na integra com o meu cartão de multibanco, e que na plataforma SaltPay (IVAucher) constam dois benefícios de 10€ que nunca me foram creditados.", escreveu João Braz.

Problemas relacionados com a própria plataforma IVAucher também são reportados pelos consumidores. "Acho lamentável o site do governo ivaucher.pt, desenvolvido pela SaltPay ainda apresentar formulário de inscrição, mas não permitir essa inscrição à data atual (inscrições até 21 de Dezembro de 2021). Após várias tentativas, lá encontrei um comentário numa rede social onde falavam da origem do problema. Resta-me concluir que o ivaucher.pt apesar de ser um serviço público, gerido por uma empresa privada, é apenas mais um instrumento político enganador", nota Mário Araújo.

