Redução de balcões e caixas Multibanco pode afetar 30 freguesias

Cerca de nove mil pessoas podem ficar sem opções de levantamento de dinheiro. © Leonel de Castro/Global Imagens

A cobertura da rede de acesso a numerário em território nacional, através de agências bancárias e/ou caixas automáticas, é quase integral, mas há 30 freguesias que poderão ser afetadas no caso de encerramento de balcões ou descontinuidade de multibancos.

O retrato da cobertura de acesso a dinheiro em 2022 foi divulgado esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), que desde 2019 estuda a evolução da rede no país.

Este estudo permite concluir que a rede melhorou no todo nacional, mas o número de freguesias expostas aos riscos de uma contração da rede aumentou de 24 para 30, desde o último relatório, isto é, desde 2020.

Em comunicado, o BdP sublinha que, no ano passado, "a cobertura da rede de acesso a numerário continuava a ser quase integral".

As percentagens da população com pontos de acesso a menos de 5, 10 e 15 quilómetros da freguesia de residência comparavam "favoravelmente com os demais países da área do euro", diz no comunicado.

No ano passado, 99% da população dispunha de um ponto de acesso a notas a menos de 5 quilómetros, em linha reta, da freguesia de residência (98% em 2020); 99,9% a menos de 10 quilómetros (99,8% em 2020); e 99,99% a menos de 15 quilómetros (99,98% em 2020).

A maior distância entre o extremo de uma freguesia e o ponto de acesso mais próximo continuava no ano passado a ser de 17 quilómetros.

No entanto, o BdP alerta para a existência de 30 freguesias que "poderão ser afetadas no caso duma eventual contração da rede, por distarem mais de 10 quilómetros do ponto de acesso mais próximo e mais de 15 quilómetros do segundo ponto de acesso mais próximo".

As freguesias mais expostas a esse risco pertenciam aos distritos de Beja (3), Bragança (12), Faro (2), Guarda (4), Viana do Castelo (1) e Vila Real (8) e nelas residiam cerca de nove mil pessoas.

O BdP considera que "a situação atual não aparenta, contudo, ter-se deteriorado relativamente a 2020".

"O Banco de Portugal atribui grande importância ao acesso da população a pontos de distribuição de notas e moedas, preservando a inclusão financeira e a liberdade de escolha entre instrumentos de pagamento", diz no comunicado.

Nesse sentido, "continuará a acompanhar a evolução do mercado e a estudar medidas que permitam responder aos desafios identificados no estudo agora publicado".