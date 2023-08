Menos médicos e professores universitários provoca queda no emprego público

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tutela a área da Administração Pública. © RODRIGO ANTUNES/LUSA

O Estado empregava 745 707 funcionários, no segundo trimestre, entre abril e junho, o que significa menos 60 mil postos de trabalho face aos primeiros três meses do ano, quando existiam 745 767 vínculos. Esta redução, que, em termos percentuais, é praticamente nula, deve-se sobretudo à diminuição do número de médicos, professores universitários e guardas da GNR, segundo a síntese estatística divulgada esta segunda-feira pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Esta contração "decorreu essencialmente da diminuição de postos de trabalho na administração central (-901 postos de trabalho, correspondendo a -0,2%)", indica o relatório. Neste âmbito, verificou-se uma redução do número de médicos por motivos de extinção da relação jurídica de emprego ou caducidade de contrato, o que se traduziu numa quebra de 600 postos de trabalho. A DGAEP sublinha que esta tendência reflete um padrão que se tem verificado em todos os anos da série de 2011, no segundo trimestre do ano.

Observou-se também uma diminuição do número de professores das universidades e politécnicos, o corresponde a menos 535 postos de trabalho, como "consequência da cessação de contratos a termo no final do ano letivo".

Para a contração do emprego público, contribuiu ainda a redução verificada nas Forças Armadas, que perderam 330 efetivos, essencialmente relativos a guardas da GNR.

Na variação homóloga, isto é, em relação ao segundo trimestre do ano passado, o número de trabalhadores praticamente estagnou, tendo crescido apenas 0,6%, o que corresponde a mais 4 560 postos de trabalho face aos 741 147 registados naquele período, "em resultado do crescimento na administração local e regional (mais 4 972 postos de trabalho), em particular nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia (nomeadamente nos técnicos superiores e nos representantes do poder legislativo)", aponta o índice estatístico.

Já a administração central perdeu 206 trabalhadores comparativamente com o mesmo período do ano passado, o que resultou da diminuição de 1 899 efetivos nas Forças Armadas e do aumento de 1338 postos de trabalho, sobretudo de docentes do ensino superior e técnicos superiores, nas Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação.

Apesar desta travagem no aumento das contratações no Estado, os 745 707 funcionários públicos existentes a 30 de junho correspondem a mais 2,5% ou mais 18 006 postos de trabalho face a 31 de dezembro de 2011, início da série estatística da DAGEP.

O emprego nas administrações públicas manteve a estrutura por subsetor: 75% dos trabalhadores encontravam-se em entidades da administração central, 17,9% na administração local, 5,6% na administração regional e 1,5% nos fundos de segurança social.

A maior parte dos trabalhadores (62%) eram mulheres, indicador que se situava 12,1 pontos percentuais acima do valor da taxa de feminização da população ativa (49,9%). Já, a administração é o subsector com a taxa de feminização mais baixa (45,4%).

O emprego público representava 7,2% da população total, 14,1% da população ativa e 15% da população empregada. As mulheres trabalhadoras nas administrações públicas representavam 17,5% da população ativa feminina e 18,7% do total da população empregada feminina.

(Notícia atualizada às 18h51)