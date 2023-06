Reembolsos antecipados de crédito à habitação diminuíram em abril

Taxas de juro para crédito à habitação subiram em julho © Pixabay

Os reembolsos antecipados de crédito à habitação própria permanente diminuíram em abril, passando de 0,77% para 0,59% do stock de empréstimos. Diz o Banco de Portugal que esta evolução se deveu à redução dos reembolsos antecipados totais, que caiu de 0,61% para 0,44% do stock, e dos reembolsos antecipados parciais, que passou de 0,17% para 0,14% do stock.

No entanto, os reembolsos antecipados parciais permanecem em valores acima dos verificados em 2022, refere o Banco de Portugal. Em abril de 2022, por exemplo, as amortizações antecipadas parciais representavam apenas 0,03% do stock de crédito à habitação.

Sobre as taxas de juro médias em vigor nos novos empréstimos para compra de casa em abril, os dados do Banco de Portugal mostram que o diferencial entre as operações contratadas a taxa variável e a taxa de juro fixa voltou a diminuir. Assim, a taxa de juro média dos novos empréstimos a taxa variável aumentou 0,15 pontos percentuais, para 3,98%, enquanto a taxa de juro média dos novos empréstimos a taxa fixa diminuiu 0,05 pontos percentuais, para 4,23%. Em março, a taxa de juro variável foi de 3,83%, a taxa de juro era de 4,28%. Em abril de 2022, a taxa variável era de 0,76% e a fixa de 2,87%.