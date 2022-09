Reforço do abono entre 3 e 30 euros é pago a 16 de setembro

© Carlos Carneiro / Global Imagens

As 400 mil crianças com mais de três anos do primeiro e segundo escalões de rendimento vão começar a receber, a partir de 16 de setembro, o reforço do abono de família, aprovado pelo Conselho de Ministros, com efeitos retroativos a julho. Os aumentos variam entre 1 e 10 euros, mas este mês estas famílias terão direito a mais entre 2 e 20 euros, referentes aos meses de julho e agosto, pelo que o reforço irá oscilar, só em setembro, entre 3 e 30 euros.

O objetivo é que, de forma faseada, o apoio chegue aos 50 euros mensais ou 600 euros anuais para todos estes beneficiários. Para já, apenas os dependentes entre três e seis anos do primeiro e segundo escalões terão direito a uma prestação de 50 euros, segundo o diploma publicado esta terça-feira em Diário da República. Isto significa um aumento de 1 euro para as crianças do primeiro escalão que se encontrem naquela faixa etária, e que antes recebiam 49 euros, e um reforço de 8,17 euros para os dependentes entre os três e seis anos do segundo escalão, que anteriormente tinham uma prestação de 41,83 euros.

As crianças com mais de seis anos de ambos os escalões ainda não vão receber os 50 euros prometidos. Este mês, a prestação sobe para 41 euros e, só no próximo ano, chegará à meta definida pelo governo. Assim, a partir do dia 16 deste mês, o abono para os dependentes acima dos seis anos, do primeiro escalão, que era de 37,46 euros, vai ter um incremento de 3,54 euros e a prestação para as crianças do segundo escalão, na mesma faixa etária, que era de 30,93 euros, vai subir 10 euros.

As crianças com menos de três anos de idade do primeiro e segundo escalões não tiveram direito a reforço algum, uma vez que as prestações já excedem a meta dos 50 euros: no primeiro escalão, o abono é de 149,85 euros e, no segundo escalão, é de 123,69 euros.

O primeiro escalão abrange agregados familiares com rendimentos até 3 102,4 euros anuais e o segundo vai de 3 102,4 euros a 6 204,8 euros.

O Conselho de Ministros que aprovou o reforço do abono de família também subiu o limite máximo do terceiro escalão, alargando-o a mais 80 mil crianças. Para esse efeito, houve um ajuste no cálculo através do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que este ano é de 443,2 euros. Assim, o terceiro escalão, que abarcava rendimentos entre 6 204,8 euros e 9307,2 euros anuais, passa a abranger rendimentos até 10 548,16 euros por ano.