Reforço do investimento do Estado diminui saldo negativo do SNS

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) registou um saldo negativo de 287,7 milhões de euros em 2020, um valor que traduz uma redução em 59% face às contas de 2019, noticia esta terça-feira o Público, que cita o Relatório e Contas do Ministério da Saúde e do SNS 2020.

O jornal escreve que a melhoria do resultado resultou do reforço de investimento do Estado no financiamento do SNS, com as transferências e subsídios a aumentarem 13%. Ao todo, o SNS recebeu 10.672 milhões de euros em ano de pandemia. Em 2020, os gastos com pessoal atingiram 4.743 milhões, mais 8,5% face a 2019.

A parcela dos gastos "mais relevante" em 2020 inclui também os custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, que cresceram 245 milhões devido a "aquisições de equipamento de proteção individual a utilizar pelos profissionais de saúde e utentes que frequentam o SNS".