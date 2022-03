Refugiados ucranianos terão integração automática. Portugal já recebeu 141 pedidos

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva (C), acompanhada pela ministra da Justiça e da Administração Interna, Francisca Van Dunem (E) e pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (D), fala aos jornalistas no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, na Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, 01 de março de 2022. RODRIGO ANTUNES/LUSA © LUSA

O governo aprovou em Conselho de Ministros extraordinário, esta terça-feira, um regime simplificado para acolher cidadãos ucranianos fugidos da guerra. Segundo a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem "não é preciso que a pessoa faça ela própria prova de que corria perigo", e a autorização especial aplica-se também a "familiares de cidadãos ucranianos que tenham outras nacionalidades", e mesmo pessoas indocumentadas. O único controlo que será feito, explicou a ministra, será de segurança, a realizar pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, através de "consulta às bases do sistema Schengen".

A autorização especial para permanência em Portugal terá a "duração inicial de um ano, prorrogável por dois períodos de seis meses, desde que se continuem a verificar as condições das pessoas que impedem o regresso a território nacional. Essas pessoas não estão inibidas de trabalhar", sublinhou Francisca Van Dunem.

Até às 19 horas de ontem havia 141 pedidos de proteção internacional de cidadãos ucranianos, avançou a ministra. Trinta de menores de 18 anos, 66 de pessoas entre os 18 e 64 anos e cinco de maiores de 65 anos.

A garantia é que, desde o momento em que chegam a Portugal, os cidadãos ucranianos estejam numa situação regular e consigam ter, "de forma automática, uma comunicação desta entrada em Portugal para terem logo acesso ao número fiscal, ao número de Segurança Social e ao número do Serviço Nacional de Saúde. Isto permite-lhes uma integração do ponto de vista de acesso ao vários direitos em Portugal", afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Os cidadãos ucranianos poderão "começar logo a trabalhar". "Temos estado a trabalhar com várias empresas, o IEFP montou um programa, uma task force só dedicada a esta capacidade de fazer um encontro entre as oportunidades de emprego que existem em Portugal e os perfis de cidadãos ucranianos que estejam interessados, e foi também criada uma plataforma para que as empresas carregassem as oportunidades de emprego que têm disponíveis", disse Ana Mendes Godinho.

"Deixo aqui o apelo a todas as empresas que queiram aderir a que junto do site do IEFP - a plataforma está já disponível -, carreguem as suas oportunidades de emprego. O site foi lançado ontem, neste momento já estão carregadas mais de duas mil ofertas de emprego, o que mostra bem a dinâmica por parte das empresas que estão a aderir e também do setor social que está muito mobilizado", disse a ministra

A divulgação das ofertas de emprego está a ser feita junto da comunidade ucraniana e também em sites internacionais, em ucraniano, revelou a ministra, que adiantou ainda que o IEFP vai "fazer o acompanhamento das pessoas de uma forma personalizada", para que haja "integração real" no mercado de trabalho.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que o governo está a trabalhar com diversas instituições, incluindo as câmaras municipais, para ter uma lista de alojamentos já disponível. "Temos já neste momento disponíveis alojamentos para 603 pessoas, números de ontem e sei que já estão desatualizados", sendo que se o cidadão ucraniano tiver trabalho, "então o alojamento tem de ser na mesma região, e caso existam crianças, as escolas da mesma região têm de responder".