Regime especial de expropriações prolongado apenas para o PRR

O governo prolongou o regime extraordinário dedicado aos processos de expropriação de imóveis e a constituição de servidões administrativas até junho de 2026, tornando-os mais ágeis e mantendo o direito dos proprietários à justa indemnização. As regras aplicam-se, no entanto, a apenas intervenções no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), noticia o jornal de Negócios esta quinta-feira.

A aplicação do regime especial pode estender-se a obras que sejam consideradas como integradas no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES). Contudo, há que existir um despacho assinado pelo ministro da tutela respetiva e, a partir de janeiro de 2023, só os projetos do PRR poderão apoiar-se nestes procedimentos.

O regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas, recorda o jornal do grupo Cofina, foi criado em fevereiro de 2021 facilitando a execução do PEES, mas os processos são lentos e penosos. As dificuldades persistem e apresentam-se agora à execução das obras a realizar ao abrigo do PRR. O objetivo com este regime é "potenciar a mais ágil e rápida execução, permitindo uma maior flexibilidade e celeridade ao nível dos procedimentos", conclui.